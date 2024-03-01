Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Hurma Tezgaha İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Hurma Tezgaha İndi

Gaziantep'te Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Tezgahta yerini alan 8 çeşit hurmanın fiyatı 300 liradan başlarken, Gaziantep'te hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini söyledi. Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma çeşidi sattıklarını belirten Şahin, vatandaşların hurmanın kalitesini tadına bakarak anlayabileceğini ifade etti.

01.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgaha indi

Gaziantep'te hurma tezgaha indi

GAZİANTEP - Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri Gaziantep'in çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Gaziantep'te Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Tezgahta yerini alan 8 çeşit hurmanın fiyatı 300 liradan başlarken, Gaziantep'te hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

8 farklı hurma çeşidi tezgahta yerini aldı

Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma çeşidi sattıklarını söyleyen esnaf Mıraz Şahin, "Ramazan hurması insanların vazgeçilmezidir. Vatandaşların oruçlarını açmak için tercih ettikleri ilk yiyecek hurmadır. Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması daha tatlı ve dolgun olur. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz" dedi.

"Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır"

Gaziantepli vatandaşların yoğun olarak Kudüs hurmasına talebinin olduğunu ifade eden Şahin, "Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar hurmanın kalitesini tadına bakarak anlar"

Hurmanın kalitesinin tadına bakılarak anlaşılacağını söyleyen Şahin, "Vatandaşlar hurmanın kalitesini nasıl anlar? İşin içinde olmazsa onu anlayamaz. Dışarıdan baktığında yanılabilir. Bu yüzden almadan önce mutlaka tadına bakılmalı. Tatmadan hurma alınmasına karşıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Gastronomi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Hurma Tezgaha İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
    00:27 Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda bariyerlere çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada araçtaki Güllü D'nin (53) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki T.D. (30) ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Tarsus'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
    00:25 Tarsus'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, Müfit Güner idaresindeki 01 AE 942 plakalı otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

  • Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı
    00:23 Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı

    Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.

  • CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Emekliye paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin?'
    00:23 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Emekliye paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin?'

    CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Anagold'un vergi borcunu niye sildiklerini sordu. Günaydın ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı şekilde Meclis'ten geçirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci aktardı.

  • İmamoğlu: Atatürk'e derin bir vefa duygusuyla bağlı olmak benim asla vazgeçmeyeceğim şiarımdır
    00:22 İmamoğlu: Atatürk'e derin bir vefa duygusuyla bağlı olmak benim asla vazgeçmeyeceğim şiarımdır

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefa duygusunu vurguladı. İmamoğlu, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ve vatanı sevmenin büyük bir vefa bağlılığı olduğunu belirtti.

  • Beşiktaş Belediyesi Konaklar Bostanı'nı hizmete açtı
    00:20 Beşiktaş Belediyesi Konaklar Bostanı'nı hizmete açtı

    Beşiktaş Belediyesi, Konaklar Mahallesi'nde sürdürülebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirilen Konaklar Bostanı'nı hizmete açtı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çevreci vatandaşların katkısıyla bostanın hazırlandığını belirterek, çevreye ve sürdürülebilir yaşama duyarlı olduklarını söyledi.

  • Tokat Turhal'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
    00:20 Tokat Turhal'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
    00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 ile yeni emniyet müdürü atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Diğer taraftan Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.

  • Facebook, Haberler Bölümünü Kapatmaya Devam Ediyor
    00:14 Facebook, Haberler Bölümünü Kapatmaya Devam Ediyor

    Facebook, Amerika ve Avustralya'da Haberler bölümünü kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, kullanıcıların platformu haber okumak için değil sosyalleşmek ve yeni bağlar kurmak için kullandığını belirtiyor. Haber içeriklerinin firma için diğer içeriklere oranla daha az gelir sağladığı da iddia ediliyor. Meta'nın Instagram ve Threads platformlarındaki siyasi içeriklere kısıtlama getireceği açıklamasının ardından, Facebook'un da benzer bir karar alması bekleniyor.


23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 ile yeni emniyet müdürü atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Hurma Tezgaha İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement