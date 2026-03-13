Ramazan Bayramı'nda Açık Görüş İzni - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda Açık Görüş İzni

13.03.2026 11:23
Ceza infaz kurumlarında 16-22 Mart'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek.

(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 - 22 Mart tarihleri arasında açık görüş izni verileceği bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesi gereğince bayramlarda ve özel günlerde kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 - 22 Mart tarihleri arasında açık görüş izni verileceği belirtilirken, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutukluların açık görüşten yararlandırılmayacağı kaydedildi.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyenlerin akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerektiği kaydedilen açıklamada, "İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacaktır. Açık görüşler ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacaktır" denildi.

Açık görüşlerin yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacağı bildirilen açıklamada, "Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Açık görüşler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA

