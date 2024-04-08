Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, emniyet şeridi ile kırmızı ışık ihlali yapan 65 sürücüye toplam 94 bin 160 lira para cezası verildi.
Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı otoyol ve kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetimler gerçekleştirdi.
Trafiği atlatmak için otoyolda emniyet şeridini kullanan ve kara yolunda kırmızı ışıkta geçen 65 aracı tespit eden ekipler, plaka sahiplerine toplam 94 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı Tatilinde Yola Çıkan Sürücülere Cezalar Verildi - Son Dakika
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