Ramazan Boyunca Sanat Dolu Etkinlikler

19.02.2026 11:37
CSO Ada Ankara, ramazan boyunca konser, sahne gösterileri ve çocuk atölyeleri sunacak.

CSO Ada Ankara, ramazan boyunca hazırladığı konser, geleneksel sahne gösterileri ve çocuk atölyelerinden oluşan özel program serisini sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi atmosferini sanatla bir araya getiren programda, tasavvuf müziğinden mehtere, halk müziğinden geleneksel sahne sanatlarına kadar geniş yelpazede etkinlikler yer alacak.

Program kapsamında, yarın Ziraat Bankası Ana Salon'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk ve Gençlik Topluluğu "Meddahın Meydanı, Bir Ramazan Akşamı" gösterisini sahneleyecek.

Meddah geleneği, Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve musiki bölümlerinden oluşan programda meddah geleneğini Murat Yener Yıldırım temsil edecek, Umut Akyürek, Ufuk Yürüç, Elif Avcı, Yudum ve Rıdvan Adede solist olarak sahne alacak.

4 Mart'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da İstanbul Modern Meşk Topluluğu "Devran-ı Şerif" ramazan özel programıyla dinleyici karşısına çıkacak. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği programın postnişinliğini M. Fatih Çıtlak gerçekleştirecek.

7 Mart'ta Tarihi Salon'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu "Köprü" konserini verecek. Kerkük, Erzurum, Harput ve Şanlıurfa yörelerinden ezgiler ile klasik Türk müziği ilahilerinin yer alacağı konserin sanat yönetmenliğini Turgay Coşkun üstlenecek.

Tasavvuf, halk müziği ve mehter aynı programda

9 Mart'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu "Ramazan Vakti Mehter Ahengi" konserini icra edecek. Programın sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü, mehterbaşı görevini Şükrü Alkan yürütecek.

10 Mart'ta aynı salonda Filistinli topluluk Le Trio Joubran sahne alacak. Üç kardeşten oluşan grup, ud repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacak.

13 Mart'ta Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Mana İklimi" Türk Tasavvuf Müziği Konseri'ni gerçekleştirecek. Programda solist olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer alacak.

14 Mart'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Bağlama Akademisi "Tanbur'dan Tanbura'ya Bir Ramazan Esintisi – Sirto'dan Longa'ya" konserini verecek.

Ramazan programı kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

28 Şubat'ta fuaye alanında Hacivat-Karagöz Kukla Yapım Atölyesi, 1 Mart'ta Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.

15 Mart'ta ise Bankkart Mavi Salon'da "Karagöz'ün Türküsü" adlı müzikli çocuk oyunu sahnelenecek.

Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "csoadaankara.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek, biletler ise çeşitli satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

