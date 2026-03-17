Ramazan'da Alışveriş Kartı Desteği - Son Dakika
Ramazan'da Alışveriş Kartı Desteği

17.03.2026 15:34
Mehmet Bozkuş, Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla alışveriş kartı desteği sağladı.

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı Mehmet Bozkuş, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyacı olan ailelere alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Bozkuş, her yıl ramazan ayı dolayısıyla dayanışmayı artırmak amacıyla ihtiyacı olan ailelere sunduğu alışveriş kartı desteğini bu yıl da sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan yardımların gizli kalmasının önemine işaret eden Bozkuş, "Ancak iyiliğin yayılması, etkileşim sağlanması için kimi zaman paylaşmak da gerekiyor. Bu tür hayırlı işlerin devam etmesini umuyoruz. Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve merhametin ayıdır. Bu ayın manevi atmosferinde ailelerimize marketlerde kullanmaları için 2 bin alışveriş kartı desteği sunduk. Yardımlar sadece ramazan ayında değil her zaman yapılmalıdır. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyoruz."dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

16:03
Bir anda yerinden fırladı Rüdiger’den basın toplantısına damga vuran hareket
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
