Ramazan'da Fahiş Fiyat Artışına Dikkat! - Son Dakika
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Ramazan'da Fahiş Fiyat Artışına Dikkat!

Çelikus, esnaftan Ramazan ayında fiyat artışı yapmamalarını ve merhametli olmalarını istedi.

25.02.2025 13:53
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(ANKARA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Ahilik kültürünü benimseyen üye esnaflarımız Ramazan ayını fırsat bilip fahiş fiyatlarla tüketiciyi zor durumda bırakmanın hayırlı bir kazanç olmadığını bilir ve buna göre davranır" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, esnaftan zam yapmamasını istedi. Çelikus, "Ramazan ayında Allah'ın kulları üzerine rahmetini yağdırdığı gibi bizlerde sosyal kültürel ve ekonomik ilişkilerimizde bu ayın ruhuna uygun davranalım. Birbirimize merhametli olalım" ifadesini kullandı.

Ramazan ayında fahiş fiyat artışlarının bu ayın bereketini kaçırdığını ifade eden Çelikus, "Ahilik kültürü almış esnaf kardeşlerimizde böyle bir fırsatçılık anlayışı yoktur" dedi.

Mahmut Çelikus, esnaftan orucun etkilerine karşı tüketiciye karşı güler yüzlü olmaları ve sabırlı davranmaları konusunda anlayış beklediklerini ve esnafın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Mahmut Çelikus, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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