Ramazan\'da Gıda Denetimleri Artırıldı

06.03.2026 14:39
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gıda işletmeleri, hijyen ve fiyat kontrolü açısından denetlendi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, fırınlar ve unlu mamul üretim işletmeleri başta olmak üzere gıda üretimi, toplu tüketim ve satış yapılan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler restoranların soğuk hava depolarını da denetledi.

Satışı yapılan ürünlerin bandrolleri, son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve işletmelerin satış belgeleri kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de market, restoran ve fırınlarda denetimler yaptı.

Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini de denetledi.

İşletme sahipleri ve personel de gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

