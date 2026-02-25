Ramazan'da Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Gıda Denetimleri Artıyor

25.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmeleri ve marketlerde denetimler sürdürülüyor.

Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerle marketlerde denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırın, pastane, market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

İl genelindeki işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihi ile gıda güvenliği kriterleri kontrol edildi.

Altınordu ilçesindeki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay yaptığı açıklamada, il genelinde 6 bin 900 gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla 13 bin civarında denetim yapmış olduk. Bu denetimlerden 223 denetim sonucu cezai müeyyide uyguladık, toplam tutarı 14 milyon civarında." dedi.

Ramazan ayında toplu tüketim ve satış yerlerindeki yoğunluk nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Ay, "Özellikle ramazanda yoğun tüketim yapılan unlu mamuller, pasta, tatlıcılar, şekerli mamuller üreten yerlerde yoğun bir tüketim olduğu için risk faktörü daha fazla olduğundan dolayı buraları daha sık denetlemiş oluyoruz. Bu şekilde gıda denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ay, denetimlerde işletmelerin yasal mevzuatlara göre alınmış belgeler, eğitim sertifikaları ile çalışanların alması gereken evraklara dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:40:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.