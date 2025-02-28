Ramazan'da Hurma Coşkusu - Son Dakika
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Ramazan'da Hurma Coşkusu

Elazığ'da Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma, tezgahlarda yerini aldı ve ilgi görüyor.

28.02.2025 17:18
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- Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma tezgahlardaki yerini aldı

ELAZIĞ - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma çeşitleri Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşısında tezgahlarındaki yerini aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da Ramazan ayının gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarında çok fazla artış olmayan hurmanın kilosu, cinsine göre 50 ile 600 lira arasında değişiyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

İşletme sahibi İmam Gündoğdu, "Ramazan ayı tüm halkımıza ve esnafımıza hayırlı, bereketli gelsin. Her sene olduğu gibi coşkuyla bekliyoruz. Müşterilerin hurmaya ve badem şekerine bir hafta öncede talepleri yoğun oluyor. Hurmalarımız her sene taze ve yeni mahsul geliyor. Müşterilerimiz için her bütçeye uygun olanı var. Bol çeşit var. 50 liradan 600 liraya kadar hurmamız var. Müşterilerimiz genelde Medine hurmasını tercih ediyor. Bir de 70 liraya sattığımız paket hurma geliyor. Medine hurmasını talep etmelerinin sebebi kutsal topraklardan gelmesidir. 18 çeşit hurmamız var. Ramazan ayı boyunca satışlarımız devam edecek. Biz 1 hafta önceden Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlarımızı sabit tutuyoruz. Yükselme tabi ki var. Çünkü hurma dışarıdan dolarla geliyor. Ondan dolayı yüksek oluyor ama biz stabil tuttuk" dedi.

Kaynak: İHA

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