Ramazan'da İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika
Ramazan'da İftar Sofraları Kurulacak

13.02.2026 09:54
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale'de ramazan boyunca iftar organizasyonu düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca Balıkesir ve Çanakkale'de kuracağı sofralarla vatandaşları iftarda buluşturacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye genelindeki 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla yürüteceği organizasyonun hazırlıklarını tamamladı.

Köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenen noktalarda iftarda binlerce kişiye hizmet verilecek.

Organizasyon kapsamında Balıkesir'de Karesi Kültür Merkezi ve Yıldırım Beyazid İmareti, Çanakkale'de ???????ise Anadolu Hamidiye Tabyası ile Gelibolu Mevlevihanesi iftar noktaları olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Balıkesir, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

