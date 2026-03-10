Ramazan\'da Tasavvuf Konseri ve Şiir Dinletisi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında tasavvuf musikisi konseri ve şiir dinletisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu koordinesinde Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından tasavvuf musikisi eserleri ve şiirler seslendirildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi değerleri pekiştirdiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, daire müdürleri ile davetliler katıldı.