Merkezefendi Belediyesi, İncesaz'ı Vatandaşlarla Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediyesi, İncesaz'ı Vatandaşlarla Buluşturdu

05.03.2026 17:29  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İncesaz'ı vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Şeniz Doğan, etkinliklerin amacının birlik ve beraberlik sağlamak olduğunu vurguladı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında İncesaz'ı vatandaşlarla buluşturdu. Konseri dinleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz Merkezefendi'de sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu müzikle taçlandırdı. Geleneksel tınıların ve seçkin eserlerin yer aldığı İncesaz konserinde, sanatseverler hem huzur dolu hem de keyifli bir gece geçirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun ezgilerin seslendirildiği konser programına, Başkan Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Konsere katılan vatandaşlar ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadı. Konser sonunda sevilen eserleri seslendiren İncesaz ekibi ayakta alkışlandı.

İncesaz ekibine ve vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının ve sanatın birleştirici gücünü Merkezefendi'de yaşatıyoruz"

"Ramazan ayının o güzelliğini, birleştirici gücünü, sevgisini ve farklı dilini ilçemizin dört bir yanında yaşatmaya gayret ediyoruz. O gönül sofralarını sizlerle birlikte kuruyoruz. Hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize de. Hep söylüyoruz belediyeler parklar yapıyor, yollar yapıyor, köprüler yapıyor ama en önemli yatırımın insan olduğunu düşünüyoruz. O sanatın, sporun birleştirici gücünü ilçemizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Biz Merkezefendi'de sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz. O sevgiyi, enerjiyi sizlerle birlikte kurmak istiyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamında güzel bir konser dinledik."

"Ramazanın manevi atmosferini hep birlikte paylaşıyoruz"

Programda konuşan Marım da "Bugün buraya sanatın o güzelliğiyle dinlenmeye geldik. Denizli'de kadın elinin değdiği her yerin insanlar tarafından beğenildiğinin, Denizli'deki yaptığı işlerle de insana dokunmakla da Türkiye'de ayrı bir görüntünün ayrı bir güzelliğin de buradan gittiğini biliyoruz. Denizli olarak Türkiye genelinde bizim parlayan yıldızımız Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan. Dileriz onun gibi kadın belediye başkanlarımızın önümüzde dönemlerde ne kadar artarsa o kadar hizmetlerin daha iyi olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Etkinlikler, Şeniz Doğan, Belediye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi, İncesaz'ı Vatandaşlarla Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:59:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi, İncesaz'ı Vatandaşlarla Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.