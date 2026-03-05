Merkezefendi Belediyesi, İncesaz'ı Vatandaşlarla Buluşturdu

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında İncesaz'ı vatandaşlarla buluşturdu. Konseri dinleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz Merkezefendi'de sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu müzikle taçlandırdı. Geleneksel tınıların ve seçkin eserlerin yer aldığı İncesaz konserinde, sanatseverler hem huzur dolu hem de keyifli bir gece geçirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun ezgilerin seslendirildiği konser programına, Başkan Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Konsere katılan vatandaşlar ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadı. Konser sonunda sevilen eserleri seslendiren İncesaz ekibi ayakta alkışlandı.

İncesaz ekibine ve vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının ve sanatın birleştirici gücünü Merkezefendi'de yaşatıyoruz"

"Ramazan ayının o güzelliğini, birleştirici gücünü, sevgisini ve farklı dilini ilçemizin dört bir yanında yaşatmaya gayret ediyoruz. O gönül sofralarını sizlerle birlikte kuruyoruz. Hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize de. Hep söylüyoruz belediyeler parklar yapıyor, yollar yapıyor, köprüler yapıyor ama en önemli yatırımın insan olduğunu düşünüyoruz. O sanatın, sporun birleştirici gücünü ilçemizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Biz Merkezefendi'de sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz. O sevgiyi, enerjiyi sizlerle birlikte kurmak istiyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamında güzel bir konser dinledik."

"Ramazanın manevi atmosferini hep birlikte paylaşıyoruz"

Programda konuşan Marım da "Bugün buraya sanatın o güzelliğiyle dinlenmeye geldik. Denizli'de kadın elinin değdiği her yerin insanlar tarafından beğenildiğinin, Denizli'deki yaptığı işlerle de insana dokunmakla da Türkiye'de ayrı bir görüntünün ayrı bir güzelliğin de buradan gittiğini biliyoruz. Denizli olarak Türkiye genelinde bizim parlayan yıldızımız Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan. Dileriz onun gibi kadın belediye başkanlarımızın önümüzde dönemlerde ne kadar artarsa o kadar hizmetlerin daha iyi olacağı düşüncesindeyim" dedi.