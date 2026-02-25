Ramazan Hilali 32 Ülkeye Göre Belirlendi - Son Dakika
Ramazan Hilali 32 Ülkeye Göre Belirlendi
25.02.2026 11:38
Diyanet, ramazanın başlangıcını gösteren hilal gözlemlerinin 32 ülke tarafından esas alındığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Diyanetin ramazanın başladığını gösteren hilal gözlem çalışmalarının bu yıl 32 ülke tarafından esas alındığını bildirdi.

İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hilal gözlem hesaplarının Greenwich saatine göre yapıldığını, bu yıl ramazanın başladığını gösteren hilalin Büyük Okyanus'tan itibaren görüldüğünü belirtti.

Türkiye'de 41, yurt dışında 70 noktada hilal gözlem çalışmaları yaptıklarını ifade eden İşlek, "Hilal gözlem çalışmalarını buradan koordine ediyoruz. Hilal gözlem yerlerini belirledikten sonra gözlem değerlerini gönderiyoruz. Bir hafta öncesinde de hilal gözlem eğitimlerini verdik. Biz de buradan gözlemlere katıldık, takip ettik. Yurt içi ve yurt dışı hilal gözlem gruplarımız var. Türkiye'de 7 şehirde, yurt dışında ise 15 noktada hilal göründü. Bu görülen hilaller, Güney Afrika'nın Pretorya kentinden Los Angeles'a, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Ardahan, Çanakkale'ye kadar görüntülendi." diye konuştu.

"2035'e kadar kameri ay başlarını ve dini günler listesini belirledik"

İşlek, 2016'da 50'den fazla ülke ve 200'den fazla delegenin katılımıyla gerçekleşen Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde Diyanetin düzenlediği tekli takvimin kabul edildiği bildirerek, "Kongrede belirlenen kriterlere göre, 2035 yılının sonuna kadar kameri ay başlarını ve dini günler listesini belirledik. Bunları vakit hesaplama web sayfamızda yayımlıyoruz. Burada hilal görülebilirlik haritalarını da yayımlıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan ile birlikte 28 ülke, Türkiye ile birlikte ise 32 ülkenin ramazana başladığını anımsatan İşlek, "Bunlardan Balkan ülkeleri, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Fetva Meclisi, bizden bilgileri alıp ilan ediyorlar. Bunun dışında bazı ülkeler de bize uydular. 32 ülkedeki İslami kuruluşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının kameri ay başları çalışmalarını baz alarak ramazan ayını başlattı. Fiji Adaları ve Yeni Zelanda ise hilali görmediklerini belirterek, 20 Şubat'ta ramazana başladılar." açıklamasını yaptı.

"Dünyanın büyük çoğunluğu Ramazan Bayramı'na birlikte girecek"

Ramazan Bayramı hilaliyle ilgili herhangi bir sıkıntının görünmediğini dile getiren İşlek, "İçtima ve rüyetin bazen aynı günde olma durumu var. Biri sabah, biri akşam oluşuyor. Şevval hilali (Ramazan Bayramı) içtima ve rüyet aynı günde olacağı için ikisini de kabul edenler ertesi gün ay başını kabul edecek. 19 Mart'ta içtima ve rüyet tarihi olacak. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve onu takip edenler ile Türkiye, Ramazan Bayramı'na birlikte girecek." bilgisini paylaştı.

Şevval hilalinin Asya kıtasının ortasından itibaren görüleceğini anlatan İşlek, "Dünyanın büyük çoğunluğu Ramazan Bayramı'na birlikte girecek. Buna, Türkiye ve Suudi Arabistan da dahil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Hümeyra, Güncel, Son Dakika

