Ramazan Karşılaması Etkinliği Düzenlendi

17.02.2026 16:21
Yetim Vakfı, İstanbul'da 'Bu Ramazan Kalbine Dokun' sloganıyla çocuklara yönelik konvoy etkinliği düzenledi.

Yetim Vakfınca, gelenekselleşen "Ramazan Karşılaması" kapsamında İstanbul sokaklarında konvoy düzenlendi, çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

"Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ramazan temalı süslemelerle donatılan klasik araç ile vakıf gönüllülerinin arabalarıyla yer aldığı konvoy Fatih'teki vakıf merkezinin önünden hareket etti."

Güzergah boyunca vatandaşlarla buluşan konvoy, Eyüpsultan Meydanı'na geldi.

Burada çocuklarla bir araya gelen vakıf gönüllüleri, içerisinde zikirmatik, seccade, takke, başörtüsü, ramazan süsleri, kitap, dergi, balon ve şekerlemelerin bulunduğu çantaları dağıttı.

Etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar, ramazana ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan kapsamında 30 ülkede programlar gerçekleştireceklerini belirterek, "Çocuklarımıza ve yetim kardeşlerimize hizmet götüreceğiz. Türkiye'de ise iftar programları, kumanya ve bayramlık dağıtımları yapacağız." dedi.

Ramazan karşılama etkinliğini bu yıl dördüncü kez düzenlediklerini aktaran Gül, "Daha önce Ümraniye, Fatih ve Eyüpsultan'da gerçekleştirmiştik. Bu yıl Eyüpsultan'ın manevi ve tarihi atmosferinde çocuklarımıza hediye çantaları dağıtarak ramazanın manevi iklimini karşılamak istedik. Destek olan tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu Ramazan Kalbine Dokun, diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı gönüllüsü İsra Betül Öztürk de etkinliğin 2022'den bu yana geleneksel hale geldiğini belirterek, çocuklara hediyeler dağıttıklarını anlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

