Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan alışverişleri için zabıta ekiplerinin denetimlerini artırdıklarını açıkladı. Sağlıklı gıda denetimlerinin önemine vurgu yapan Kaya, fahiş fiyat artışlarına karşı önlemler alındığını belirtti.

28.02.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşların Ramazan alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde başta marketler ve gıda satışı yapılan yerler olmak üzere denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları titizlikle kontrol ediliyor. Belirlenen hususlara uymayan işletmelere tutanak düzenlenerek işlem uygulanıyor.

Başkan Kaya, Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını söyledi. Ramazan öncesinde, özellikle gıda alışverişlerinde artışlar yaşandığına dikkati çeken Başkan Kaya, vatandaşların Ramazan alışverişlerini huzur ve güven içinde yapabilmesi, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Ramazan ayının fırsat bilinerek, başta fahiş fiyat artışları olmak üzere yapılacak hiçbir suistimale izin vermeyeceklerinin altını çizen Başkan Kaya, "Halkımızın mağduriyetine neden olacak, huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak, sağlığına tehdit oluşturacak hiçbir suiistimale izin vermeyeceğiz. Olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüze, Çözüm Masamıza veya belediyemizin Whatsapp Çözüm Hattı'na ihbarda bulunabilirler" dedi.

Zabıta ekiplerinin Ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Başkan Kaya, "Halkımızın sağlığını ve ekonomisini koruma önceliğiyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ekiplerimizle sürekli sahada olacak, düzenli olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bütün hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İhbar hattı, vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar her türlü şikayet, dilek ve isteklerini 0542 336 6161 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı ve 0462 233 6100 numaralı Çözüm Masası'na bildirebilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:29 CHP’de sürpriz aşk Belediye başkanları evlenme kararı aldı CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
19:54 Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi’nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı
19:47 AK Parti cephesinden Öcalan’ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak... AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...
19:42 Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı için dikkat çeken yorum: Bir özeleştiri metni
19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
19:00 Öcalan’ın silah bırakma çağrısına Avrupa’dan ilk tepki Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
19:00 Öcalan’ın çağrısı sonrası CHP’den olağanüstü toplantı kararı Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı
18:54 Öcalan’ın çağrısı sonrası MHP’nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım Öcalan'ın çağrısı sonrası MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 14:39:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.