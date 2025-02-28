Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşların Ramazan alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde başta marketler ve gıda satışı yapılan yerler olmak üzere denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları titizlikle kontrol ediliyor. Belirlenen hususlara uymayan işletmelere tutanak düzenlenerek işlem uygulanıyor.

Başkan Kaya, Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını söyledi. Ramazan öncesinde, özellikle gıda alışverişlerinde artışlar yaşandığına dikkati çeken Başkan Kaya, vatandaşların Ramazan alışverişlerini huzur ve güven içinde yapabilmesi, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Ramazan ayının fırsat bilinerek, başta fahiş fiyat artışları olmak üzere yapılacak hiçbir suistimale izin vermeyeceklerinin altını çizen Başkan Kaya, "Halkımızın mağduriyetine neden olacak, huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak, sağlığına tehdit oluşturacak hiçbir suiistimale izin vermeyeceğiz. Olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüze, Çözüm Masamıza veya belediyemizin Whatsapp Çözüm Hattı'na ihbarda bulunabilirler" dedi.

Zabıta ekiplerinin Ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Başkan Kaya, "Halkımızın sağlığını ve ekonomisini koruma önceliğiyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ekiplerimizle sürekli sahada olacak, düzenli olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bütün hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İhbar hattı, vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar her türlü şikayet, dilek ve isteklerini 0542 336 6161 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı ve 0462 233 6100 numaralı Çözüm Masası'na bildirebilecek.