Ramazan Pidesi 20 Lira

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Haydi Ekmek" büfelerinde ramazan pidesi bu yıl da 20 liradan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pideleri, bereketi ve paylaşma kültürünü simgeleyen özel lezzetiyle sofralardaki yerini alacak.

Bereket ve paylaşmanın simgesi olan pideler, 350 gram olarak hazırlanacak. Böylece vatandaşlar, uygun fiyatla kaliteli ve taze pideye ulaşma imkanı bulacak.

Pideler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 20 liradan satışa sunulacak.