Ramazan Sokağı'nda Ney Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Sokağı'nda Ney Konseri

Ramazan Sokağı\'nda Ney Konseri
09.03.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Ramazan Sokağı'nda Serkan Kamacı, tasavvuf müziği konseri verdi. Vali Sezer, birlik vurgusu yaptı.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ney sanatçısı Serkan Kamacı konser verdi.

Kamacı'nın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen "Neyler ve Defler Tasavvuf Musikisi Konseri" yoğun katılımla Ramazan Sokağı etkinlik çadırında gerçekleştirildi. Konserde Kamacı'ya İstanbul Çinili Cami imam hatibi Dursun Şahin de eşlik etti.

Kamacı ve ekibi konserlerine salatu selam duası ile başladı. Programda Yunus Emre divanından örnekler sunulurken, "Bir garipsin dünya", "Mahşer yerine" ve "Ey gönül bakma cihana" gibi nihavent makamındaki ilahiler seslendirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Ramazan'ın manevi atmosferinin Edirne'de güçlü şekilde hissedildiğini belirten Sezer, "Ramazanın bereketini Edirne'mizde görüyoruz. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın. Ağız tadımızı bozmasın. İslam alemi için de dua ediyoruz, 'orada gözyaşları dinsin' diye dua ediyoruz." dedi.

Konserin sona ermesine rağmen izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine grup sahneye yeniden çıkarak ilahi seslendirdi.

Programın sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kamacı'ya ve ekibine Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu hediye etti.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Etkinlik, Edirne, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Sokağı'nda Ney Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:26:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Ramazan Sokağı'nda Ney Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.