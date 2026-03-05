Ramazan Yardımları Kırgızistan\'da Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı faaliyetlerini sürdürdü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında TDV temsilcileri, başkent Bişkek ve çevresindeki onlarca aileye ulaştı.

Yardım çalışmaları kapsamında başkentteki Milli Onkoloji Hastanesine ziyarette bulunarak burada tedavi gören hastalar ve yakınlarına ramazan paketleri teslim edildi.

TDV ekipleri, Çuy bölgesine bağlı Sokuluk ilçesi ile Tokmok şehrinde yaşayan görme ve işitme engelli bireyleri ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda kolileri, ekipler tarafından bizzat teslim edildi.

Ahıska Türkleri ve kenar mahalle sakinlerine ziyaret

Yardım seferberliği çerçevesinde bölgedeki Ahıska Türklerinin yaşadığı köylerde de dağıtımlar yapıldı.

Ayrıca Çuy bölgesinin ihtiyaç sahibi ailelerin yoğunlukta olduğu kenar mahallelerinde hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, buralara ramazan kumanyaları ulaştırıldı.

TDV, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayı vesilesiyle 2 Mart'ta gıda yardım etkinliği ve 3 Mart'ta toplu iftar programı düzenlenmişti.