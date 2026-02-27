Ramazanda Sağlık Programı Düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" gerçekleştirildi.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Pazar Yeri mevkisinde düzenlenen programda vatandaşlara yönelik sağlık taramaları yapıldı.
Programda vatandaşlar ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.
Yetkililer, ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında program yapacaklarını bildirdi.
