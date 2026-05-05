Rami Kütüphanesi'nde Çocuklar İçin Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rami Kütüphanesi'nde Çocuklar İçin Program

05.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın Rami Kütüphanesi'nde çocukların yaşam becerileri üzerine ebeveynler için etkinlikler düzenlenecek.

Rami Kütüphanesi'nde yarın çocukların günlük yaşam becerilerine odaklanan kapsamlı bir program düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gerçekleştirilecek "Çocuklar İçin Günlük Yaşam Becerileri" başlıklı söyleşide, eğitmen Leyla Öztürk, ebeveynlere çocukların erken yaşta kazanması gereken temel becerilere ilişkin bilgi verecek.

Öz bakım, sorumluluk alma, problem çözme ve bağımsız hareket edebilme gibi becerilerin nasıl desteklenebileceğinin ele alınacağı ebeveynlere yönelik düzenlenecek söyleşi, Salon 138'de 15.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek "Ebeveyn-Çocuk Atölyesi: Günlük Yaşam Becerileri" programı ise 24-36 ayındaki çocuklar ve ebeveynlerini bir araya getirecek. İlknur Erdoğan Çıkla, Yasemin Dursun, Kader Tosun ve Cansu Alaca yürütücülüğündeki atölye, iki ayrı oturum halinde 15.30 ve 16.30'da yapılacak.

Atölyede çocukların günlük yaşam becerilerini deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenirken, ebeveynlerin de sürece aktif katılım sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rami Kütüphanesi'nde Çocuklar İçin Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:37:41. #7.12#
SON DAKİKA: Rami Kütüphanesi'nde Çocuklar İçin Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.