Ramirez, İsrail'e silah satışı tasarısı için Jeffries'ten 'hayır' almadı

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Demokratların çoğunlukta olacağı yeni dönemde İsrail'e silah satışını engelleyen bir yasa tasarısı konusunda, İsrail'e desteğiyle bilinen ve halihazırda Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri olan Hakeem Jeffries ile görüştüğünü açıkladı.

Temsilciler Meclisine "Block the Bombs Act (Bombaları Engelleyin Yasası)" başlıklı bir yasa tasarısı sunan Ramirez, Drop Site News isimli haber platformuna açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarı hakkında Kongrenin yeni döneminde Temsilciler Meclisi Başkanı olması öngörülen Jeffries ile görüştüğünü belirten Ramirez, bu konuda Jeffries'ten doğrudan bir "hayır" yanıtı almadığını aktardı.

Ramirez, Jeffries ile ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısı, belirli koşulların yerine getirilmemesi halinde, sığınak delici bombalar, top mermileri ve hassas güdümlü mühimmatlar da dahil olmak üzere bazı saldırı silahlarının İsrail'e satışının, devrinin veya ihracatının yasaklanmasını öngörüyor.

Mayıs 2025'te sunulan tasarı, henüz Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanmadı.

Temsilciler Meclisindeki denge ocakta değişecek

ABD Temsilciler Meclisinde yeni düzende Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

Ancak 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar şu ana kadar 255 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı.

Temsilciler Meclisindeki 13 sandalyenin kazananı henüz belli olmasa da 3 Ocak'ta yemin ederek göreve gelecek yeni Temsilciler Meclisi düzeninde Demokratlar çoğunluğu elinde tutacak.

İsrail destekçisi Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için 1 milyondan fazla imza

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

Bu kapsamda, Jeffries'in de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmesi öngörülüyor.

Ancak halihazırda Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri olan İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya, şu ana kadar 1 milyonu aşkın kişi imza attı.