Rasim Arı AK Parti'ye Döndü: 'Kendi Evime Geldim' - Son Dakika
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Rasim Arı AK Parti'ye Döndü: 'Kendi Evime Geldim'

Rasim Arı AK Parti\'ye Döndü: \'Kendi Evime Geldim\'
26.06.2026 08:56  Güncelleme: 09:03
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk kez partisinin il başkanlığındaki toplantıya katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı Arı, AK Parti'ye dönüş sevincini paylaştı.

AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, partisinin Nevşehir'deki programına katıldı.

Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı binasında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında partililerle bir araya geldi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, il ve ilçe yönetimi katıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Arı, tekrar kendi evi olarak tabir ettiği AK Parti'ye dönmenin sevinci içinde olduğunu dile getirdi.

Arı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 25 yıldır girdiği tüm seçimlerde milletin gösterdiği sevgi ve teveccühü güçlü bir parti olduğu için değil, millet onu kendisi gibi gördüğü için milletin desteğini almıştır. Siyasetçilerin de kulaklarına küpe olması gereken birinci öğüt, insani ilişkileri iyi tutmaktır." diye konuştu.

? İl Başkanı Aygün ise Nevşehir'in AK Parti'nin kalesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak evine tekrar dönen Belediye Başkanı Arı'ya "Hoş geldin" diyen Aygün, "Cumhurbaşkanımız, Nevşehir'imiz ve belediye başkanımız hakkında çok güzel duygu ve düşüncelerini, teşkilata selamlarını iletti." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rasim Arı AK Parti'ye Döndü: 'Kendi Evime Geldim' - Son Dakika

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