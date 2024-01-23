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Rasim Ocagov'un doğumunun 90. yılı Ankara'da anıldı - Son Dakika
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Rasim Ocagov'un doğumunun 90. yılı Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın ünlü sinema yönetmeni Rasim Ocagov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Ocagov'un hayatı ve sinema çalışmalarından fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı ve Tahmine filminin gösterimi yapıldı.

Rasim Ocagov\'un doğumunun 90. yılı Ankara\'da anıldı
23.01.2024 - 14:50,  Güncelleme: 15:03
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Azerbaycan'ın ünlü sinema yönetmeni Rasim Ocagov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Ankara Milli Kütüphane'de düzenlenen etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Rasim Ocagov'un kızı Kemale Ocagova katıldı.

Etkinlik, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda, Rasim Ocagov'un hayatı ve sinema çalışmalarından fotoğrafların yer aldığı serginin açılışıyla başladı.

Yusuf, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasında ünü sınırları aşan sanatçı, yazar, sinemacı, tiyatrocu, yönetmenler bulunmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, Türk coğrafyasının bu yönüyle çok zengin ve güçlü olduğunun altını çizdi.

Bu önemli kültürel zenginliğin dünya genelinde tanıtılması için kurulan TÜRKSOY'un bu yönde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Yusuf, genç nesillere aktarmak amacıyla bir etkinliğe daha imza atarak bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Türk dünyasının önemli sinema yönetmenlerinden Ocagov'u, doğumunun 90. yılında andıklarını belirten Yusuf, TÜRKSOY olarak bu önemli şahsiyeti, Azerbaycan'ın sinema sembol isimlerinden birini anmaktan, onu tanımaktan ve tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yönetmenin kızı Kemale Ocagova da babasının daha Sovyetler Birliği döneminde Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten çok etkilendiğini, Azerbaycan'ın bağımsızlığa kavuşmasının ardından yaptığı filmlerin Türkiye ile bağlantılı olduğunu anlattı.

Kemale Ocagova, Rasim Ocagov'un Türkiye'deki kardeşleri tarafından unutulmaması ve doğumunun 90. yılında anılmasından mutlu olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Rasim Ocagov'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışının ardından "Tahmine" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesinde yönetmenin çalışmalarına ilişkin kısa belgesel film sunuldu.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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