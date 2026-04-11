Raskin'den Trump'a Bilişsel Test Talebi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki açıklamalarının "endişe verici" olduğunu belirterek, Trump'a kapsamlı bir bilişsel test yapılması için resmi talepte bulundu.

Raskin, Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella'ya gönderdiği mektupta, "Ülkemizin savaş halinde olduğu bir dönemde, özellikle de savaş Kongrenin ilanı veya onayı olmaksızın Başkan tarafından başlatılmışsa, Amerikan halkı, Başkomutanın temel görevlerini yerine getirebilecek bilişsel kapasiteye sahip olduğuna güvenebilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın İran savaşı hakkındaki açıklamalarını "endişe verici" olarak nitelendiren Raskin, Barbabella'ya Trump'a bilişsel tetkiklerin yapılması, sonuçların alınması ve Kongreye detaylı raporun sunulması için 24 Nisan'a kadar süre verdi.

ABD'de bazı Demokratlar Trump'ın görevinden azledilmesi ya da Anayasa'nın 25. maddesi kapsamında "göreve elverişli olmadığının" tespit edilerek, görevinden alınması için çağrıda bulunmuştu.