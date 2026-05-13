RAST2026 Konferansı İstanbul\'da Başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST2026), İstanbul'da başladı.

Üniversitenin Rektörlük Yerleşkesi'nde bu yıl Hava Harp Okulu'nun kuruluşunun 75. yılına ithafen gerçekleştirilen konferansa, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temsilcileri ve araştırmacıları ile özel sektör temsilcileri, mühendisler, yerli ve yabancı akademisyenler katılım sağladı.

Konferansın açılışında konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, havacılık ve uzay bilimlerinin geleceğini şekillendiren ve stratejik ufukları genişleten seçkin heyeti, MSÜ çatısı altında ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

Bu yıl konferansın 11'incisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Afyoncu, bugün havacılığın uzay disiplinleri, yapay zeka, sürü dron sistemleri, veri odaklı operasyonlar, uzay tabanlı teknolojilerin birbirine kenetlendiği bütünleşik bir evren haline geldiğini belirterek, "Bu dinamik yapı sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda disiplinler arası bir misyon paylaşımını da zorunlu kılmaktadır. İşte RAST, tam da bu noktada teorik bilginin pratik çözümlerle buluştuğu ve uluslararası işbirliklerinin temellerinin atıldığı en nitelikli zemini sunmaktadır." diye konuştu.

Prof. Dr. Afyoncu, konferansın Hava Harp Okulu'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü gibi müstesna bir döneme rastlamasının bu organizasyona çok daha derin bir anlam ve kıymet kattığını belirterek, RAST konferanslarının yıllar içerisinde sarsılmaz kökler kuran küresel bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların sergileyeceği yenilikçi yaklaşımlar, mevcut bilimsel sınırları daha öteye taşıyacaktır. Burada yapılacak her tartışma ve paylaşılacak her yeni fikir, yalnızca akademik dünyaya katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin liderleri olan Hava Harbiyelilerinin ufuklarını açacak, kurumumuzun köklü geçmişinde sarsılmaz bir bağ kuracaktır."

Oturumlarda 221 bilimsel bildiri sunulacak

Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Vedat Öncel ve Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış oturumunda, Koç Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu "Hızla Büyüyen Dinamik Uzay Operasyonları için Yeni Nesil Uzayda İtki Teknolojileri" başlıklı sunum yaptı.

Houston Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaushik Rajashekera ise "Hava Ulaşımının Elektrikle Dönüşümünde İtki Teknolojileri: Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Uçak Sistemleri" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Açılış oturumlarını takiben konferansa sponsor olan savunma sanayi kuruluşlarınca sunumlar yapıldı. Daha sonra 5 ayrı salonda eş zamanlı düzenlenen bildiri sunumları ile konferans devam etti.

24 ülkeden 500 uzman ismin katılımıyla üç gün boyunca yapılacak oturumlarda 221 bilimsel bildirinin sunulacağı konferans, 15 Mayıs'ta sona erecek.

RAST2026, Türkiye'nin havacılık ve uzay vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor

2003 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen RAST Konferansı, alanında uluslararası saygınlığa sahip bir bilimsel platform olarak ön plana çıkıyor.

Konferans, havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren öncü kurum ve kuruluşları, seçkin üniversiteleri ve bilim insanlarını bir araya getirerek, bu alandaki en güncel gelişmelerin tüm yönleriyle tartışılmasını, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını hedefliyor.

RAST2026, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki bilimsel birikimini uluslararası düzeyde paylaşmayı, disiplinler arası işbirliğini güçlendirmeyi, Türkiye'nin havacılık ve uzay vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.