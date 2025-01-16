Ratcliffe: Zorlu Güvenlik Ortamı

Güncel

Seçilmiş başkan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin "ülke tarihindeki en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ratcliffe için Senato İstihbarat Komitesi tarafından onay oturumu yapıldı.

Oturumdaki açılış konuşmasında Ratcliffe, ABD'nin "ülke tarihindeki en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, bu zorlukların "birinci günden itibaren onlarla başa çıkmaya hazır bir CIA direktörünün onaylanması gerekliliğini artırdığını" söyledi.

Ratcliffe, "Dünyanın her köşesinde, ne kadar karanlık veya zor olursa olsun, özellikle insan istihbaratı toplayacağız. Siyasi veya kişisel önyargılı yaklaşımların yargılarımızı bulandırmasına asla izin vermeden, nesnel ve tüm kaynakları içeren analizler üreteceğiz." dedi.

Profesyonel hayatını ABD ulusal güvenliğine adadığını belirten Ratcliffe, adaylığının onaylanması halinde istihbarat teşkilatının "önceliklerini belirleyerek amansız bir icraata" odaklanacağına söz verdi.

Eski Teksas kongre üyesi olan Ratcliffe, başkan seçilen Donald Trump'ın ilk döneminin son aylarında ulusal istihbarat direktörü olarak görev yapmıştı.

Trump, ilk başkanlık döneminin başlarında Ratcliffe'i CIA'nin başına aday göstermiş ancak bu rol için yeterliliğiyle ilgili sorular nedeniyle ismini geri çekmişti.

Ratcliffe, ayrıca Kongre'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde görev yapmış, Trump hakkındaki Rusya'nın seçim müdahalesine ilişkin soruşturmalar boyunca Trump'ın sadık bir savunucusu olmuştu.