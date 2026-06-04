Raul Castro'ya 95. Doğum Günü Kutlaması

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 95 yaşına giren eski Devlet Başkanı Raul Castro'yu tebrik etti.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Castro'nun 95'inci yaşını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"En içten tebriklerimle, sevgili Ordu Generalimiz, Küba Devrimi'nin lideri... Vatanına sadık bir evlat, vefalı bir kardeş, eş, baba, büyükbaba ve dost aynı zamanda disiplinli, şefkatli ve samimi bir lider, cesur bir savaşçı, kendine özgü bir önder ve devrimin özünün muhafızı olduğunuzu tescil eden o asil unvanın sahibi. Bu kelimenin hissettirdiği tüm güçlü anlamlarıyla, Küba'nın ve Kübalılığın ta kendisi ve 95 yaşında görevi başında."

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X hesabındaki paylaşımında, Castro'nun 95'inci yaşını tebrik ederek, "Onun vatanına ve Küba halkına adanmış, alçakgönüllülük, sadelik ve fedakarlıklarla dolu yaşamını saygıyla selamlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Castro'nun doğum yeri Santiago de Cuba'da etkinlikler düzenlendi

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma, devlet televizyonları ve kamu kurumları, sabah saatlerinden itibaren Castro'nun yaşamı ve siyasi kariyerine ilişkin özel arşiv görüntüleri, tarihi fotoğraflar ve belgeseller yayımladı.

Raul ve Fidel Castro'nun doğum yeri olan ve Küba Devrimi'nin beşiği olarak görülen Santiago de Cuba kentinde, Castro'nun askeri ve siyasi mirasına adanmış fotoğraf sergileri açıldı.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, 20 Mayıs'ta Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusunu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Castro ve isimlerini belirtmediği diğer bazı kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.