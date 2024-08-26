Raylarda uyuyakalan adam makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
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Raylarda uyuyakalan adam makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde raylarda uyuyakalan bir adam, makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü. Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

26.08.2024 19:55
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- Raylarda uyuyakalan adam makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde raylarda uyuyakalan bir adam, makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj kentinde, bir kişi şemsiyesiyle birlikte raylarda uyuyakaldı. Rayda yatan adamı fark eden makinist, treni durdurarak muhtemel bir faciayı engelledi. Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

Adamın neden raylarda uyuyakaldığı henüz bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları, adamın alkol nedeniyle raylarda uyuyakalmış olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Raylarda uyuyakalan adam makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
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