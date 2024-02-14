Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu'nun yeni sezondan beklentileri yüksek
Ahmet Cüneyt KULAK/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni yarış sezonuyla ilgili beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisi için hep mücadele edeceğiz" dedi. Dünya Süpersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise, "İlk yarışta da en iyi olmak istiyorum, iyi başlamak istiyorum" diye konuştu.
Red Bull'un başarılı motosiklet sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW ekibiyle anlaşan Toprak Razgatlıoğlu, "Çoğu kişi tabi ki de yanlış bir anlaşma yaptığımı düşünüyor. Birçoğu da bize güveniyor ama son testlerde tabi ki de o güvenmeyen insanları biraz daha kendimize doğru çektiğimizi düşünüyorum. Çünkü hem pist rekoru kırarak, hem de testleri birinci bitirerek son testleri sonlandırmış bulunuyoruz. İki gün sonra da yarış için artık yolculuk başlıyor ve Avustralya'ya uçuyoruz. İki hafta sonra da yarışımız başlıyor. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız" ifadelerini kullandı.
Razgatlıoğlu ayrıca, sezonun başlamasına kısa bir süre kala Avustralya'daki yarış öncesinde umutlu bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
"EN İYİ OLMAK İSTİYORUM"
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise, 2 hafta sonra Avustralya'da gerçekleşecek olan yarışa hazır olduğunu belirterek, "Önceki sezon 3.5 ay önce bitmişti. Çok çalıştım, elimden geleni yaptım. Kendimi hazır hissediyorum. Perşembe günü yola çıkacağız. Sezonun son testi ve ardından ilk yarış var. Hedefim inşallah şampiyonluk. İlk yarışta çok riske atmayacağım. Ortalarına kadar puanları cebime atmaya bakacağım. Ama tabi ki de ilk yarışta da en iyi olmak istiyorum, iyi başlamak istiyorum. Ardından sezonun ortasından sonra da sonuçlar-puanlar hedefimizi oluşturacaktır ve sezonun sonunda doğrudan o hedef doğrultusunda inşallah elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu'nun yeni sezondan beklentileri yüksek - Son Dakika
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Çevresel kirlilik yaşanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?