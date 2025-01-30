Reagan Havalimanı'nda Uçak ve Helikopter Çarpıştı

Güncel

ARLINGTON, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarındaki acil durum araçları, 29 Ocak 2025.

ABD Federal Havacılık İdaresi, çarşamba günü bir yolcu uçağının Reagan Ulusal Havalimanı'na iniş yaptığı sırada bir askeri helikopterle çarpıştığını doğruladı.

CNN'in çarşamba günkü haberine göre Washington'daki Reagan Ulusal Havalimanı'na inişe geçtiği sırada düşen uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat, askeri Blackhawk modeli helikopterde ise 3 asker bulunuyordu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre kazanın ardından Reagan Ulusal Havalimanı'nın önündeki Potomac Nehri'nden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

CNN, kurtarma çalışmaları devam ettiğini, çarpışan uçağın düştüğü nehirden canlı kurtarılan kimsenin olmadığını bildirdi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)