Real Betis'ten Oyuncak Yağmuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Real Betis'ten Oyuncak Yağmuru

Real Betis, 20 bin oyuncakla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

23.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Real Betis, sadece futboluyla değil, taraftarlarının sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından 2018 yılından itibaren her yılın son iç saha maçında geleneksel hale gelen "oyuncak yağmuru" etkinliği, bu yıl da Benito Villamarin Stadı'nda güzel görüntülere sahne oldu.

LaLiga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın devre arasında yapılan anonsla birlikte Real Betisli taraftarlar, maddi imkanları kısıtlı çocuklara ulaştırılmak üzere tribünlerden sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Etkinlik sırasında sahaya atılan oyuncaklar, kulübün iş birliği yaptığı yardım kuruluşlarına teslim edildi.

Real Betis'ten yapılan açıklamada, etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğü ve toplumda farkındalık yaratma misyonunu başarıyla yerine getirdiği vurgulanırken bu yıl 20 bin oyuncağın sahaya atılarak rekor kırıldığı belirtildi.

Ayrıca kulüp tarafından sosyal medyada paylaşılan taraftarların sahaya oyuncak attığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA

Real Betis, Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Real Betis'ten Oyuncak Yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 17:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: Real Betis'ten Oyuncak Yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.