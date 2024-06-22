Real Varlık Yönetim A.Ş.\'ye Faaliyet İzni Verildi

Güncel

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Real Varlık Yönetim Anonim Şirketi'ne (A.Ş.) faaliyet izni verdi.

Real Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar şöyle:

"Kurulun 29.02.2024 tarihli ve 10866 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Real Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."