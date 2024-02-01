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Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi faaliyete başlıyor - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi faaliyete başlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi faaliyete başlıyor

Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek ve ihracatı artırmak amacıyla kurulan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, bu ayın sonunda faaliyete başlayacak. Malatya'da yaşanan depremlerin ardından inşa edilen merkez, şehirdeki en önemli tesislerden biri olarak dikkat çekiyor. Merkezde bu yıl 500-550 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor.

01.02.2024 11:34  Güncelleme: 12:11
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GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek ve ihracatı artırmak amacıyla kurulan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bu ayın sonunda faaliyete başlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, faaliyete başlamak için gün sayıyor. İşletmelerin taşınmaya başladığı merkez, depremlerin ardından şehirde faaliyete başlayacak en önemli tesislerden biri olarak dikkati çekiyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentin ağır hasar aldığını ve depremin birinci yıl dönümünde yeni yeni toparlanmaya başladığını söyledi.

Almendi, Malatya'da 50 bine yakın ailenin geçimini kayısıdan sağladığını belirterek, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek amacıyla 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin temellerinin atıldığını bildirdi.

Depremden sonra yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle inşaatın uzadığını ifade eden Almendi, merkezin 170 dönüm arsa üzerine kurulduğunu ve içinde 460 dükkan, 100 depo ve 85 ofis bulunduğunu dile getirdi.

Almendi, merkezde bu yıl 500-550 milyon dolar hacminde bir ticaretin dönmesini beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni pazarımıza gelmek üzereyiz. Şubat ayının sonu itibarıyla Malatya'daki tüm kayısı ticareti yapan ihracatçımız ve esnafımız burada faaliyete başlamış olacak. İhracat rakamlarımız geçen yıla göre biraz düşük olsa da yeni yeni toparlandık, daha iyi olacak. Burası Malatya kayısısına büyük bir katma değer sağlayacak. Buraya taşındıktan sonra ihracat rakamlarında da yeni hedeflerimiz olacak. Umutla bekliyoruz."

"Eski hal yoğunluğu kaldıramıyor"

Merkezde faaliyet gösterecek Akdağlar Gıda firması sahibi ve Malatya Ticaret Borsası Meclis Kurulu Üyesi Cevdet Akdağ, firma olarak yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Şu anda Büyük Şire Pazarı'nda faaliyet gösterdikleri bilgisini veren Akdağ, "Orası bayağı atıl ve eski olduğu için yoğunluğu da kaldıramıyor. Yeni pazar, köylümüz, çiftçimiz için de daha uygun, daha iyi imkanlara sahip. Yurt dışından gelecek misafirlerimiz için de daha elverişli." dedi.

Kaynak: AA

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