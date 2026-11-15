Refah'ın Mevasi bölgesinde cami yakınına İHA saldırısı düzenlendi, 1 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Refah'ın Mevasi bölgesindeki Muaviye Cami yakınlarını hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar da oldu ancak sayıya ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Es-Satr el-Garbi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu da 1 Filistinli yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı, 850 kişi de enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.