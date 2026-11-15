Refah'ın Mevasi bölgesinde cami yakınına İHA saldırısı düzenlendi, 1 Filistinli öldü - Son Dakika
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Refah'ın Mevasi bölgesinde cami yakınına İHA saldırısı düzenlendi, 1 Filistinli öldü

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İsrail'e ait İHA, Refah'ın Mevasi bölgesindeki Muaviye Cami yakınlarını hedef aldı; saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananların sayısı açıklanmadı. Han Yunus'un kuzeybatısındaki Es-Satr el-Garbi'de İsrail askerlerinin ateşi sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Refah'ın Mevasi bölgesindeki Muaviye Cami yakınlarını hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar da oldu ancak sayıya ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Es-Satr el-Garbi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu da 1 Filistinli yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı, 850 kişi de enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Refah'ın Mevasi bölgesinde cami yakınına İHA saldırısı düzenlendi, 1 Filistinli öldü - Son Dakika
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