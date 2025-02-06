Refik Anadol, TIME100 AI Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika
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Refik Anadol, TIME100 AI Ödülü'ne Layık Görüldü

Medya sanatçısı Refik Anadol, TIME dergisi tarafından 2025 TIME100 AI Impact Awards'ta ödül aldı.

06.02.2025 21:48
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Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, TIME dergisi tarafından düzenlenen 2025 TIME100 AI Impact Awards etkinliğinde ödüle layık görüldü.

TIME100 AI Impact Awards, yapay zekanın topluma etkisi ile teknolojik ilerlemelere öncülük eden kişileri onurlandırmak için TIME dergisi tarafından veriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadol, ödüle layık görülmekten dolayı onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödülle, uzun zamandır ilham aldığım mentörlerim ve hayranlık duyduğum pek çok önemli isimle aynı platformu paylaşmak benim için büyük bir gurur. Yapay zekanın insanlığa mutluluk, ilham ve umut getireceğine inancım tam. Refik Anadol Studios ve DATALAND olarak, etik ve doğaya duyarlı yapay zeka sistemleri ve deneyimleri geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

TIME100 AI Impact Awards'ta ödül alacaklar arasında IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, Kanadalı müzisyen Grimes, Prof. Dr. Anima Anandkumar gibi farklı sektörlerden isimler yer alıyor.

Ödüller, 10 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Refik Anadol, TIME100 AI Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika

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