Reformist Siyasetçi Mansuri Serbest Bırakıldı

İran'da kısa süre önce gözaltına alınan reformist siyasetçilerden Azer Mansuri'nin serbest bırakıldığı bildirildi.
Cameran internet sitesinin haberine göre Reform Cephesi Başkanı Mansuri, kefaletle serbest bırakıldı.
Reform Cephesi Başkanı Mansuri, bazı reformcu siyasetçilerle birlikte "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ve İbrahim Asgarzade ise dün serbest bırakılmıştı.
