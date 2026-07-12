Rehabilitasyon Merkezinde Darbe İddiası - Son Dakika
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Rehabilitasyon Merkezinde Darbe İddiası

Rehabilitasyon Merkezinde Darbe İddiası
12.07.2026 18:19
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Elazığ'da özel rehabilitasyon merkezinde bir öğrenci darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ Valiliği, özel rehabilitasyon merkezinde bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili idari ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde 10 Temmuz saat 15.00 sıralarında üzücü bir olayın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edinilen ilk bilgilere göre, ağır zihinsel engelli bir bireyin bina girişinde taşkın davranışlar sergileyerek eğitim personeline ve servis aracına yönelik saldırgan tutum göstermesi üzerine, olayın kontrol altına alınması amacıyla görevli öğretmenler müdahalede bulunmuştur. Bu esnada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın ardından yaralanan öğrenciye gerekli sağlık müdahalesi gecikmeksizin sağlanmış, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla idari ve adli süreç derhal başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri ivedi olarak görevlendirilmiş olup, olay adli ve idari merciler tarafından tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Valiliğimizce, süreç yakinen takip edilmektedir. Soruşturmanın selameti açısından doğrulanmamış bilgi ve iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

"Burada çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum"

Darp edilen M.C. Yalçın'ın (14) babası Mehmet Yalçın, gazetecilere, olayın yaşandığı gün rehabilitasyon merkezinden kendisinin arandığını ve bunun üzerine merkeze gittiğini söyledi.

Merkezden kendisine oğlunun başka bir öğrenci tarafından darbedildiği yönünde bilgi verildiğini anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerine oğlunun boynundaki çizikleri görünce bunun olabileceği düşüncesine kapıldım, neticede bunlar özel çocuklardır, ama sırtını açıp baktığım zaman kendimi şoka girmiş hissettim. O an kendilerine bir şey söyleyemedim çünkü ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyetteydim. Daha sonra oğlumu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesi acil polikliniğine gidip darp raporu aldım ve şikayette bulunmak için karakola gittim. Suç duyurusunda bulunduğum zaman karakoldaki arkadaşlarımız savcılarımıza bilgi verdiler, bu konu hakkında. Olayı takip ettiklerini söylüyorlar. İnşallah da bir neticeye varabiliriz, çünkü burada çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Plastik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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