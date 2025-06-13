Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Rehber Öğretmen Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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