Rehin Alma Davasında Sıradaki Duruşma

Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada 7 işçiyi rehin alan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 16. Asliye Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık İbrahim Y, müşteki avukatları ve sanığın yakınları katıldı.

Söz verilen sanık İbrahim Y, önceki beyanlarını tekrar ederek, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Fabrikanın avukatı, daha önce işlediği suçların bulunması ve delilleri karartabileceği gerekçesiyle sanığın tutuklu yargılanmasını, gizlilik kararı alınarak duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Sanığın tutuklanması ve gizlilik kararı talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde 1 Şubat'ta temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapılmış, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu rehineler düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı.

Gözaltına alınarak tutuklanan zanlı, geçen ekim ayında yapılan duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.