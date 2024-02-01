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Rehinelerin Yakınları Fabrika Önünde Ağladı - Son Dakika
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Rehinelerin Yakınları Fabrika Önünde Ağladı

Kocaeli'de rehin alma olayının yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları endişeli bir şekilde beklerken, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni, saldırganın bir hesaptan yayın açtığını ve eşinin rehin alındığını söyledi. İçeride 7 kişi olduğunu belirten İsmet Zihni, saldırganın rehin aldığı kişilere zarar vermeyeceğini söyledi.

01.02.2024 19:41  Güncelleme: 19:43
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REHİNELERİN YAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI

Kocaeli'de rehin alma olayının yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi. Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. İçerideki eşim. Finans departmanında çalışıyor. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu. Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi kapattı telefonu ben öyle geldim. Sadece rehin alındığını söyledi. Yaklaşan olmuş herhalde şahsa, sağ-sola ateş açtı demiş" ifadelerini kullandı.

Rehinelerin Yakınları Fabrika Önünde Ağladı
Kaynak: DHA

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Kocaeli, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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