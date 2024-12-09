- Suriye'de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi
ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
Suriye'de dün muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi. Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Rejim Askerlerinin Kaçış Anları Görüntülendi - Son Dakika
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