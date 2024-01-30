Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı

REKABET Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketinin piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantısında çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkındaki piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele aldı. Rekabet uzmanlarınca yapılan ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bulan Kurul, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.
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