 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketinin piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Kurul, yapılan ön araştırmanın sonuçlarına dayanarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı
30.01.2024 - 10:46,
Abone Ol

REKABET Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketinin piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantısında çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkındaki piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele aldı. Rekabet uzmanlarınca yapılan ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bulan Kurul, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Rekabet Kurulu, Soruşturma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika


11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı

Son Dakika
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
10:55 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, çevrim içi çiçek sipariş marketi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement