Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu - Son Dakika
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Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu

Rekabet Kurumu\'ndan onay çıktı! Getir\'in tek kontrolü BAE\'li Mubadala firmasının oldu

Rekabet Kurumu, Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala Investment Company'nin hızlı teslimat şirketi Getir'in kontrolünü devralma başvurusunu onayladı. Böylece Getir'in kontrolü Mubadala'ya ait oldu.

27.09.2024 12:23
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Rekabet Kurulu, Getir'in en büyük ortağı olan Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala, şirketin kontrolünü devralmak için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Böylece kurul, Getir'in tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

DEVİR İŞLEMLERİ ONAYLANDI

Şirket, haziranda kamuoyuyla yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmıştı. İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylandı.

AZINLIK HİSSESİ MARKET VE YEMEK TESLİM

Yeni yapıda Getir'in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecek. Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Rekabet Kurulu, Abu Dhabi, Ekonomi, Finans, Güncel, Getir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gursel kalen:
    Sata sata ülkede bir şey kalmadı 33 16 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Nedir bu Arap sevdası anlamadım gitti... Başka alıcı mı kalmadı. 31 16 Yanıtla
  • İsmail YILMAZ:
    Getir boykot 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    ESKİDEN BÖYLESİ SATIŞ MI VARDI. GİDER ALIRSIN. BU MİLLETİN KAZIK YEMESİ ÇOK NORMAL 12 0 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Demekli araplara kazandırmamak için GETİR İPTALLL ARTIK GETİRTİRMİYORUZ ORADAN BOYKOT 7 1 Yanıtla
  • M M:
    Trendol gibi zirveye oynar 3 1 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Bu bedevi hayranlığı nedir. En iyisinin ...... koyayım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu - Son Dakika
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