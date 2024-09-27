Rekabet Kurumu\'ndan onay çıktı! Getir\'in tek kontrolü BAE\'li Mubadala firmasının oldu

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Rekabet Kurulu, Getir'in en büyük ortağı olan Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala, şirketin kontrolünü devralmak için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Böylece kurul, Getir'in tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

DEVİR İŞLEMLERİ ONAYLANDI

Şirket, haziranda kamuoyuyla yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmıştı. İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylandı.

AZINLIK HİSSESİ MARKET VE YEMEK TESLİM

Yeni yapıda Getir'in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecek. Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.