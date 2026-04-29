Rekabet Kurumu'ndan dizi-film sektörüne yeni düzenleme

Rekabet Kurumu, ilk kez bir sektörün rekabet koşullarını düzenlemek için tebliğ hazırlığına başladı. Kurum Başkanı Birol Küle, dizi-film sektörüne yönelik düzenlemede cast ve menajerliğin aynı çatı altında olamayacağını, yapımlarda belirli oranda yeni oyuncuya yer verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme, sinema, TV dizileri ve çevrimiçi platformları kapsayacak; maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Küle, tebliğin yapımcıları da kapsayabileceğini, yayıncıların sürekli aynı yapımcılarla çalışmasını kısıtlayıcı kurallar getirilebileceğini söyledi. Cast ajansı ile menajerliğin ayrılması, yayın ve yapım işlerinin ayrıştırılması, münhasırlık anlaşmalarının değiştirilmesi gibi unsurlar yer alacak. Düzenleme, müzik gibi diğer yaratıcı endüstrilere de genişletilebilecek.