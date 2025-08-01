Rekabet ve YÖK Atamaları Yapıldı

REKABET Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Erol Özvar, tekrar YÖK Başkanlığına getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi.
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