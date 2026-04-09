İBB Davasında Tutuklu Sanık Yusuf Utku Şahin: 'Google Tag Manager Koduyla Veri Hırsızlığı Yapmakla Suçlanıyorum, Bu Sektörde Yaygın Kullanılan Bir Kod'
09.04.2026 00:09
İBB davasında tutuklu sanık Yusuf Utku Şahin, Google Tag Manager kullanarak veri hırsızlığı yapmakla suçlandığını belirtti. Şahin, reklam sektörünün bu konu nedeniyle işini bırakabileceğini ifade ederken, suçlamaların asılsız olduğunu ve kendisine yönelik delil sunulmadığını vurguladı.

İBB davasının 18. gününde tutuklu sanıklardan Reklam İstanbul çalışanı Yusuf Utku Şahin savunma yaptı. Şahin, 'Google Tag Manager' kodunu kullanarak veri hırsızlığı yapmakla suçlandığını belirterek, bu kodun Türkiye'deki reklam sektöründe yaygın şekilde kullanıldığını ve tutuklanmasının sektörü şaşırtacağını söyledi. 'Eğer reklamcılık sektörü, benim bu nedenle tutuklandığımı duysa; yaklaşık 150 milyarlık bu sektörün tamamı işini bırakır' dedi.

Şahin, iddianamede sadece Emrah Yüksel'in ifadesinde adının geçtiğini, buna karşı herhangi bir delil sunulmadığını öne sürdü. Polislerin 30 Ekim sabahı evine geldiğinde, 'İstanbul Senin uygulaması için geldik' dediklerini, kendisinin ise bu konuyla herhangi bir İstanbullu vatandaş kadar bağlantısı olduğunu belirtti. İş bilgisayarına, kişisel bilgisayarına ve telefonuna el konulduğunu, masumiyetini ispatlamak için tüm şifreleri verdiğini ifade etti.

Savunmasında, Emrah Yüksel'in ifadesinde geçen 'iletişim çadırı ekibinden' ifadesinin kendisiyle ilgisiz olduğunu, bu ifadenin Miniatürk'ün yanındaki bir binayı işaret ettiğini söyledi. Google Tag Manager'ın bir web teknolojisi olduğunu, uygulamalara eklenemeyeceğini ve kişisel veri elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Ayrıca, bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde hiçbir şüpheli unsura rastlanmadığını belirtti.

Şahin, Murat Ongun'u hayatı boyunca görmediğini, kendisiyle herhangi bir iletişimi olmadığını ifade etti. Cezaevinde kaldığı süreçte sağlık sorunları yaşadığını, aynı koğuşta kaldığı bir kişinin ailesini dolandırmaya çalıştığını ve bu nedenle ailesinin taşınmak zorunda kaldığını anlattı. Son olarak, tek bir ifadeyle tutuklandığını ve altı aydır cezaevinde olduğunu söyleyerek durumunu protesto etti.

