Rekolte İncelemesi İçin Tekirdağ Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Emre Yeniay, hasadı yapılan ürünlerin rekoltesine ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'ı ziyaret etti.

Yeniay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile teknik personel eşliğinde Köseilyas, Husunlu ve Karaevli mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

Saha ziyaretlerinde tarımsal üretim süreçleri, üretim girdileri, hasat çalışmaları ve verimlilik konularında değerlendirmelerde bulunan Yeniay, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra ayçiçeği tarlaları ile ceviz bahçelerinde inceleme yapan Yeniay ve beraberindekiler, ürünlerin gelişim durumunu yerinde değerlendirerek bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik görüşlerini üreticilerle paylaştı.