Rekordlarla Dolu Bir Hayat: Rıdvan Yalçın

Dünyaya geldiğinde "Yürüyemez, konuşamaz, uzun yaşamaz." denilen Türkiye rekortmeni down sendromlu atlet Rıdvan Yalçın, uluslararası arenada rekorlar kırarak İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Doğduktan birkaç hafta sonra down sendromlu olduğu belirlenen ve 5 yaşına kadar yürümekte dahi zorlanan Rıdvan Yalçın, ailesinin desteğiyle çıktığı spor yolculuğunda, Türkiye ve Avrupa'da atletizm alanında şampiyonluklar elde etti.

Atletizmde kazandığı birinciliklerin yanı sıra yüzme, dans, uzun atlama gibi alanlarda ilgi ve yeteneği bulunan Yalçın, 100 ve 200 metrede down sendromlularda Türkiye şampiyonu ve rekortmeni, INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise Avrupa Şampiyonu oldu.

24 yaşındaki Rıdvan Yalçın'ın en büyük hayali, down sendromlu bireylerin de Paralimpik Oyunları'nda yarışabilmesi.

Yalçın ailesi ise her koşulda oğullarını destekleyerek, özel çocuk sahibi ailelere örnek oluyor.

Anne Aygül Yalçın, oğlunun hikayesini ve yaşadıkları zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Anne Yalçın, Rıdvan'ın spor serüvenine tam anlamıyla 2015 yılında başladıklarını ve oğlunun 100 ve 200 metre koşu yarışında Türkiye Şampiyonu olduğunu söyledi.

Oğlunun haftada en az 4 gün antrenman yaptığını ve birçok birincilik elde ettiğini aktaran Yalçın, "Durmaksızın, yaz-kış demeden, tatil olmadan sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Sporla çok mutluyuz. İyi ki spor var diyoruz. Yaklaşık 40 şampiyonluk madalyamız var." dedi.

Yalçın, oğlunun Türkiye'yi temsil ettiğini ve bunun çok gurur verici bir durum olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman yapamayacak diye bir şey yok. Biz yeter ki isteyelim. Rıdvan'ın bu zamana gelmesi büyük bir mucize. Doğumu erken oldu, 'Yürüyemez, konuşamaz, kendini ifade edemez.' kelimelerini duyduk doktorlardan. Çok şükür yürüdü ve konuştu. Türkiye'mizi hakkıyla temsil ediyor. Rekor kırarak, kendi rekorunu geçerek temsil ediyor. Normal bir bireyin koşamayacağı derecelerde koşuyor. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Yürüyemez dedikleri çocuk Türkiye'yi temsil ediyor. Birçok birinciliğimiz var ve bundan sonra da devam edecek."

Özel çocukların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu dile getirerek ailelere seslenen anne Yalçın, "Bilmiyorlar ki çocuklarının bu hale gelmesinin iyiliği kendileri için, çocukları için değil. İnanın Rıdvan'ın sporla beraber sosyal hayatı çok gelişti. Hiçbir zaman evde tutmadım. Hiç 'Bugün de evde kalsın.' demedim. Yeri geldi Rıdvan'la sabah çıktık, akşam eve gittiğimizde yemeğimizi yapıp yedik. 10 yıldır ciddi anlamda antrenman yaparak bu hale geldi. Kolay gelmedik. Antrenörümüz bu çocukları alıp sürekli antrenman yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Anne Yalçın, ailelerin korkmaması ve cesaretli olması gerektiğini vurgulayarak, "'Benim çocuğum yapamaz.' demesinler. Hiçbir zaman 'Rıdvan yapamaz, beceremez.' demedim. Özel çocuk annelerimize buradan sesleniyorum; çocuklarını evde tutmasınlar. O kadar çok alan var ki özel çocuklarımız için. Gelsin değerlendirsinler." diye konuştu.

"Türkiye'yi dünyada temsil edeceğim"

Tüm down sendromlular için örnek bir hikayesi olduğunu söyleyen Rıdvan Yalçın ise "Antrenörüm Tahir Hocam sağ olsun, bana antrenman yaptırıyor. Avrupa Şampiyonu oldum. Annem, 'Ben bu çocuğu at gibi koşturacağım.' dedi. Ben de at gibi koştum, birinci geldim. Benim gibi çocuklar bu sporu yapsın." dedi.

Spor mücadelesine tam destek veren ailesine teşekkür eden Yalçın, "Annemden Allah razı olsun, hakkı ödenmez, çok emeği var. Ben koşuyorum, annem de koşuyor. Yağmur çamur demeden antrenman yapıyoruz. İlk hedefim rekor kırmak. Türkiye'yi dünyada temsil edeceğim." diye konuştu.

Rıdvan Yalçın, kendisi gibi olan çocuklara da seslenerek, "Çocuklar, sakın evde kalmayın. Benim gibi güçlü olun. Ben nasıl yaptıysam siz de yapın, evde oturmayın." diyerek mücadelenin önemini vurguladı.