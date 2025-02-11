Rektör Boz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Boz, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Haber"de Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğraflarını tercih eden Boz, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Boz, "Spor"da tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana kullandı.

AA muhabirine fotoğrafları değerlendiren Boz, karelerin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Her kategoride birbirinden güzel fotoğraflar var. Bu yüzden emeği geçen herkesin eline sağlık." dedi.