Rektör Yılmaz Kompost Tesisini Ziyaret Etti

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kompost üretim tesisini ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü içinde yer alan kompost üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yılmaz, "Kompost çeşitli organik maddelerin, bitkisel atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılarak organik gübreye dönüşmesi sürecidir. 2017 yılı Çevre Durum Raporu verilerine göre Tokat ilinin yıllık atık kompozisyonunda organik atıkların oranı yüzde 64 ile en büyük hacmi oluşturmaktadır. Buna göre atık miktarını azaltmak, katı atık depolama alanlarının ömrünü uzatmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla organik atıkların geri kazanıma dönüştürülmesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kampüsten ve birçok kurumdan alınan atıkların bu tesiste işlendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kompostun doğaya hiçbir zararı yok. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi hedeflerine de katkı sağlamaktadır. Haftalık 3,5 ton kapasiteli işleme ile yıllık ortalama 60 tona kadar kompost üretimi yapılabilen tesis Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 'eğitim kategorisinde' ikicilik ödülü aldı."